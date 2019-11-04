Врачи скорой помощи спасли девяносто тюменцев после инфаркта

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Экстренная процедура тромболизиса, проведенная специалистами тюменской скорой помощи, помогла спасти жизнь 90 пациентам с инфарктом миокарда. Данные за девять месяцев предоставила пресс-служба станции скорой медицинской помощи Тюменской области.

Тромболитиком для борьбы инфарктом медики скорой пользуются уже 11 лет. Препарат растворяет тромб в коронарном сосуде и восстанавливает кровоток.

Сразу два случая счастливого спасения произошли в один день: тромб в коронарной артерии привел к инфаркту у 50-летней женщины и 56-летнего мужчины.

Четыре дня женщина "лечилась" самостоятельно обезболивающими лекарствами, но затем вызвала скорую. Прибывшей бригаде пришлось срочно восстанавливать ритм сердца, а затем проводить тромболизис.

Мужчине тромболитическая терапия была противопоказана, но скорая помощь уже через 48 минут от появления первых болей за грудиной доставила пациента в стационар, где ему провели операцию стентирования (установили в коронарном сосуде специальный каркас для восстановления проходимости). Правда, всего этого мужчина мог избежать, если бы относился к своему здоровью серьезно.

"Он признался, что не видел смысла в постоянном ежедневном приеме лекарств - его ничего не беспокоило. Игнорируя рекомендации врачей и не контролируя артериальное давление, мужчина подверг себя смертельной опасности", - рассказал врач скорой помощи.

Сейчас оба пациента уже выписались из больницы и находятся дома.