Танцевальный ансамбль "Зори Тюмени" восхитил уральцев в День народного единства

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Выступление танцевального ансамбля "Зори Тюмени" стало ярким украшением праздничного концерта "В единстве народа - сила страны!", который прошел в Екатеринбурге в День народного единства.

Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" режиссер Уральского государственного театра эстрады Андрей Кирдаков.

Концерт "В единстве народа - сила страны!" состоялся в рамках фестиваля культуры и искусства народов России, который прошел в Екатеринбурге. В фестивале приняли участие творческие коллективы из всех регионов Уральского федерального округа и со всей страны.

"Государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени", которым руководят мои любимые друзья и коллеги, заслуженные работники культуры России Галина и Валерий Арцеры - бриллиант Уральского федерального округа. Его выступление на нашем концерте, как всегда, было красивым и профессиональным. С годами этот творческий коллектив, как хорошее вино, становится только лучше", - уверен екатеринбургский режиссер.

Ансамбль "Зори Тюмени" представил уральским зрителям хореографическую сюиту "Братство народов".

"Это хореографическое полотно сделано на века. И с каждым разом они все более актуальны и с художественной, и с идеологической точки зрения. На фоне сегодняшней общемировой тенденции к бездуховности и эррозии памяти празднование Дня народного единства, проведение таких фестивалей актуально, как никогда. Все народы многонациональной России должны знать свои корни, свою культуру, свой язык. Именно в этом суть нашего общего менталитета. Именно об этом и заставляет задуматься выступление ансамбля "Зори Тюмени". Оно очень художественно и ярко говорит о том, что все мы - одна семья", - подчеркнул Андрей Кирдаков.

Екатеринбургский зритель очень тепло принял выступление ансамбля "Зори Тюмени". В зале долго не смолкали аплодисменты, слышались возгласы "Браво!". Радость и гордость очередного успеха с артистами разделили их верные поклонники-тюменцы.

"Это было феерично. Наши любимый танцевальный коллектив достойно представили Тюменскую область. Выступление ансамбля "Зори Тюмени" полностью отвечало духу Дня народного единства, который объединяет нас всех", - поделилась впечатлениями тюменка Наталья Мазова.

Напомним, в рамках фестиваля культуры и искусства народов России в Екатеринбурге состоялся праздник народных промыслов Уральского федерального округа. Одно из самых заметных мест на нем занимали тюменские мастера художественной резьбы по кости и ковроткачества.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко