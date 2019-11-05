Почти сорок миллионов россиян имеют банковские кредиты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

39,5 млн россиян, или почти половина работающего населения страны, имеют кредиты по состоянию на 1 сентября 2019 года, сообщает Банк России.

Такая цифра указана в докладе, посвященном анализу тенденций на российском рынке кредитования физических лиц в 2015–2019 годах на основе пооперационных данных бюро кредитных историй (обезличенных данных по отдельным кредитам и заемщикам).

В докладе отмечается, что рост необеспеченного потребительского кредитования происходит во многом за счет новых заемщиков, что говорит о преимущественно целевой модели использования кредитов. Общее количество заемщиков постепенно увеличивается за счет как ипотечного, так и необеспеченного потребительского кредитования и на 1 сентября 2019 года составляет 39,5 млн человек.

Сегмент ипотечного кредитования в России имеет существенный потенциал к росту. Лишь у 10,6% занятого населения есть задолженность по ипотечному кредиту (включая созаемщиков). Заемщики практически не используют необеспеченные потребительские кредиты для оплаты первоначального взноса по ипотеке, доля таких кредитов не превышает 5%.

В то же время растет доля заемщиков, имеющих задолженность одновременно по нескольким типам кредитов. Это увеличивает потенциальные системные риски в финансовом секторе, связанные с закредитованностью населения. Введение с 1 октября 2019 года показателя долговой нагрузки (ПДН) в регулирование банков будет ограничивать эти риски.

Исследование показало, что для получения корректной информации по всем обязательствам заемщика при расчете его ПДН целесообразно обращаться в несколько БКИ. Только у 26% заемщиков идентичная информация о задолженности содержится во всех трех БКИ, предоставивших данные.