6 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется открытие пятого форума общественной палаты Тюменской области "Синергия Сибири 2019: социальное партнерство".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в кинотеатре "Киномакс" начнется закрытый кинопоказ работ участников конкурса "Гранат".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется модуль "Администрирование" в рамках проекта "Модульная школа".

В Ишиме в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина, 7) начнется открытая лекция "Эффективный нетворкинг: как научиться знакомиться и создавать деловые связи".

Этот день в истории:

1736 - Михаил Ломоносов зачислен в Марбургский университет в Германии.

1772 - начало Патрасского сражения между флотами Российской и Османской империй.

1931 - в Москве делегация из Луганска представила правительству первый паровоз серии "Феликс Дзержинский" - самый мощный и сильный серийный грузовой паровоз в истории СССР.

1957 - в Ленинграде на Марсовом поле зажгли первый в стране Вечный огонь.

1982 - началась полярная экспедиция газеты "Советская Россия", участники которой совершили самый длительный переход в истории арктических путешествий — 10 000 км.

1995 - выпущен последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри.