7 ноября - события дня
В Тюмени в 9 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется региональная научно-практическая конференция молодых инноваторов "Новые векторы развития науки и техники в Тюменской области". В 9 часов 15 минут- пресс-подход с участием директора областного департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Леонида Остроумова.
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.
В Тюмени в 11 часов в отеле "Ремезов" (ул. Грибоедова, 6, корпус 1/7) начнется работа XII Вертолетного форума АВИ.
В Тюмени в 16 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а, большой зал) начнется открытие международного хореографического фестиваля Soma.
В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется квиз в стиле 90-х.
Этот день в мире:
1891 - американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застежки-молнии.
1902 - в Туле по инициативе местного врача Федора Архангельского открылся первый в России вытрезвитель под названием "Приют для опьяневших".
1917 - в России произошла Октябрьская революция.
1924 - в демонстрации на Красной площади в Москве приняли участие 10 первых изготовленных в СССР грузовых автомобилей АМО-Ф-15.
1928 - вступил в строй нефтепровод Грозный - Туапсе протяженностью 618 километров.
1940 - обрушение висячего моста "Tacoma Narrows Bridge" из-за недоучета ветровых нагрузок.
1941 - Парад на Красной площади проведен во время Московской битвы.
1987 - Жасминовая революция в Тунисе. Бен Али становится президентом.
1990 - слесарь Александр Шмонов стрелял в Михаила Горбачёва на праздничной демонстрации.
2012 - землетрясение в Гватемале магнитудой 7,4.