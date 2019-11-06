7 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется региональная научно-практическая конференция молодых инноваторов "Новые векторы развития науки и техники в Тюменской области". В 9 часов 15 минут- пресс-подход с участием директора областного департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Леонида Остроумова.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 11 часов в отеле "Ремезов" (ул. Грибоедова, 6, корпус 1/7) начнется работа XII Вертолетного форума АВИ.

В Тюмени в 16 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а, большой зал) начнется открытие международного хореографического фестиваля Soma.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется квиз в стиле 90-х.

Этот день в мире:

1891 - американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застежки-молнии.

1902 - в Туле по инициативе местного врача Федора Архангельского открылся первый в России вытрезвитель под названием "Приют для опьяневших".

1917 - в России произошла Октябрьская революция.

1924 - в демонстрации на Красной площади в Москве приняли участие 10 первых изготовленных в СССР грузовых автомобилей АМО-Ф-15.

1928 - вступил в строй нефтепровод Грозный - Туапсе протяженностью 618 километров.

1940 - обрушение висячего моста "Tacoma Narrows Bridge" из-за недоучета ветровых нагрузок.

1941 - Парад на Красной площади проведен во время Московской битвы.

1987 - Жасминовая революция в Тунисе. Бен Али становится президентом.

1990 - слесарь Александр Шмонов стрелял в Михаила Горбачёва на праздничной демонстрации.

2012 - землетрясение в Гватемале магнитудой 7,4.