8 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов от парковки ТЦ "Сити-Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнется пресс-тур по итогам ремонта участка трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск между селами Каскара и Борки Тюменского района.

В Тюмени в 10 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) начнется открытие региональной агропромышленной выставки-презентации "Золотая осень". В 12 часов 15 минут начнется пресс-подход губернатора Тюменской области Александра Моора.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321 ) начнется встреча заместителя председателя облдумы Виктора Рейна с участниками фестиваля-конкурса профессиональной презентации студентов и молодежи "Я − менеджер культуры!".

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется работа выставки в рамках XII Вертолетного форума. В 11 часов начнется пленарное заседание.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "XII Тюменский цифровой форум и выставка "ИНФОТЕХ-2019".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 14 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а, большой зал) начнутся хореографические спектакли участников международного фестиваля Soma.

Этот день в истории:

1602 - в Оксфорде основана Бодлианская библиотека.

1895 - в процессе экспериментов с электричеством Вильгельм Рентген открыл излучение, названное им X-лучами, впоследствии в честь ученого названное рентгеновским.

1903 - в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.

1961 - вышел в эфир первый выпуск программы КВН ("Клуб Весёлых и Находчивых").

1984 - основание российской панк-группы "Гражданская оборона".

2007 - в российский кинопрокат вышел фильм Роберта Редфорда "Львы для ягнят".

2008 - авария на АПЛ К-152 "Нерпа".