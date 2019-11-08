9 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская) начнется работа выставки-ярмарки "Золотая осень".

В Тюмени в 10 часов в МСЦ "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) начнутся соревнования по баскетболу в рамках спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города.

В Тюмени в 10 часов в гимназии № 21 (ул. Орджоникидзе, 49) пройдет отборочный тур массовых соревнований "Оздоровительный спорт в каждую семью" в рамках городского конкурса "Папа, мама, я – спортивная семья".

В Тюмени в 10 часов в областной физико-математической школе (ул. 30 лет Победы, 102) начнется Тюменский турнир юных биологов.

В Тюмени в 11 часов в Галерее застройщиков (Республики, 85) начнется работа профориентационного проекта для молодежи "ПрофЛаборатория".

В Тюмени в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) пройдет международный фестиваль хореографических спектаклей SOMA.

Этот день в истории:

1799 - Наполеон Бонапарт с помощью военных ликвидирует режим Директории (переворот 18 брюмера).

1804 - открывается первый в Москве городской водопровод.

1825 - в Шотландии начинает работу первый рефлекторный прожектор.

1870 - французская армия одержала победу над пруссаками в битве при Кульмье.

1900 - российская стотысячная армия завершает оккупацию Маньчжурии.

1911 - успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1 конструкции Глеба Котельникова.

1911 - парижанин Жорж Клод патентует неоновую рекламу.

1920 - Красная Армия берет Перекоп.

1927 - в Китае обнаруживают гигантскую панду.

1981 - в Нагашиме (Япония) поднимается в воздух американский воздушный шар Double Eagle V, совершивший перелет через Тихий океан.

1985 - победив в матче за шахматную корону Анатолия Карпова со счётом 13:11, тринадцатым чемпионом мира по шахматам становится 22-летний Гарри Каспаров.

1989 - в ночь с 9 на 10 ноября открывается свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской стены.

1994 - в Шри-Ланке премьер-министр Чандрика Кумаратунга становится первой женщиной, избранной президентом страны. Её мать, Сиримаво Бандаранаике, назначена премьер-министром.

2005 - европейский зонд "Венера-экспресс" стартовал к Венере.