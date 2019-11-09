10 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется награждение участников городского конкурса детских рисунков и стихотворений "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани".

В Тюмени в 10 часов в школе № 63 (ул. Широтная, 181а) начнется отборочный тур массовых соревнований "Оздоровительный спорт в каждую семью" в рамках городского конкурса "Папа, мама, я – спортивная семья".

В Тюмени в 10 часов в ФОК "Домостроитель" (ул. Республики, 253, стр. 4) начнется турнир по тайскому боксу.

В Тюмени в 10 часов в лицее № 81 (проезд Шаимский, 8а) начнется открытый турнир города по самбо.

В Тюмени в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) пройдет международный фестиваль хореографических спектаклей SOMA.

Этот день в истории:

1775 - Второй Континентальный конгресс принял решение о создании Континентальной морской пехоты.

1864 - австрийский эрцгерцог Максимилиан провозглашен императором Мексики.

1871 - журналист Генри Стэнли обнаружил затерявшегося в Центральной Африке заболевшего шотландского исследователя Дэвида Ливингстона.

1885 - немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершает в этот день свою первую поездку.

1910 - Лев Николаевич Толстой тайно отправился из Ясной Поляны в своё последнее путешествие.

1917 - в Советской России принято постановление "О рабочей милиции". С 1962 отмечается как профессиональный праздник.

1927 - Всемирный конгресс друзей СССР в Москве.

1933 - писатель Иван Бунин становится лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1939 - на автошоу в Чикаго впервые был продемонстрирован автомобиль с кондиционером.

1951 - Франция, Великобритания, США и Турция оглашают программу безопасности для Ближнего Востока.

1968 - в сторону Луны осуществляется запуск автоматической станции "Зонд-6".

1983 - на семинаре по компьютерной безопасности Фред Коэн представляет первый компьютерный вирус.

1994 - Ирак объявляет о признании суверенитета Кувейта.