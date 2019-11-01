11 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется встреча делегации предпринимателей из США с резидентами технопарка.

В Тюмени в 16 часов 45 минут в центр занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп.3) начнется организационный сбор тюменской команды перед поездкой на Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" - 2020.

В Тюмени в отеле Double Tree by Hilton (ул. Орджоникидзе, 46, зал Diamond Hall) пройдет ежегодный форум "Государственные закупки Тюменской области 2019".

Этот день в истории:

1480 - завершение Стояния на Угре, знаменовавшее окончание татаро-монгольского ига.

1572 - датский астроном Тихо Браге обнаруживает вспышку сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи.

1837 - открытие движения по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским Селом.

1843 - в Дании впервые опубликована сказка Ганса Кристиана Андерсена "Гадкий утенок".

1918 - Компьенское перемирие, ставшее окончанием Первой мировой войны.

1936 - в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.

1974 - в один день двумя независимо друг от друга работающими группами американских экспериментаторов опубликованы сообщения об открытии новой элементарной частицы, впоследствии получившей название J/ψ-мезона.

1975 - провозглашена независимость Республики Ангола, бывшей португальской колонии.

1983 - калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершил курсовую работу по созданию прототипа первого компьютерного вируса.