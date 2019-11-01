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Псковские археологи обнаружили подпольное казино 17 века

Общество, 15:54 10 ноября 2019

w-siberia.ru | Фото: w-siberia.ru

Подпольное казино второй половины 17 века обнаружили археологи в Пскове. В раскопе в центре города на месте бывшей ТЭЦ найдена скамья, на которой расчерчено поле для игры в алькерк, пишет Интерфакс.

Как пояснили археологи, в царствование Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свое пагубное пристрастие. По словам экспертов, в случае визита незваных гостей на игровое поле на скамью можно было сесть или быстро накрыть его тряпицей, скрыв от чужих глаз.

"В прошлом году мы нашли немало фишек для игры, а теперь - еще одно доказательство разнообразного времяпровождения псковичей", - поделились археологи.

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# археология

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