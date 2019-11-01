12 ноября - события дня
В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Советская, 61 (2 этаж, зал совещаний) начнется круглый стол "Обучение и трудоустройство поколения 55+".
В Тюмени в 10 часов отеле DoubleTreebyHilton (ул. Орджоникидзе, 46, зал DiamondHall) начнется форум "Государственные закупки Тюменской области 2019".
В Тюмени в 10 часов от регионального исполкома ОНФ (ул. Ленина, 69а) начнется выездной рейд, посвященный безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "В центре внимания – имущественные налоги. Насколько пополнится региональный бюджет? Что изменилось? Кто впервые заплатит налоги?".
В Тюмени в 12 часов в МКМЦ "Медицинский город" (ул. Барнаульская, 32) начнется торжественное введение в эксплуатацию нового оборудования - аппаратов МРТ и лучевого ускорителя с функцией радиохирургии.
В Тюмени в 13 часов в департаменте образования и науки Тюменской области в режиме онлайн начнется встреча родителей с руководителем Рособрнадзора Сергеем Кравцовым.
Этот день в истории:
1335 - в Вишеграде состоялась встреча правителей Венгрии, Польши и Чехии, положившая начало военно-политическому союзу - первому в Центральной Европе.
1784 - в Оксфорде поднялся в воздух на шарльере Джеймс Садлер, став первым английским аэронавтом.
1803 - Николай Карамзин официально назначен "российским историографом".
1847 - первая общественная демонстрация использования хлороформа как анестезирующего вещества произведена Джеймсом Симпсоном в Университете Эдинбурга.
1859 - в Париже цирковой артист Жюль Леотар впервые дает представление на воздушной трапеции.
1910 - первый кинотрюк - каскадер прыгает в р. Гудзон из горящего воздушного шара.
1917 - Зимний дворец в Петрограде объявлен Государственным музеем.
1933 - сделана первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища.
1942 - завершились шестидневные бои у города Орджоникидзе, в которой потерпела поражение ударная группировка первой германской танковой армии.
1947 - первый полет экспериментального вертолета Ка-8 двухвинтовой соосной схемы.
1989 - первый полет вертолета, построенного из композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой человека - "Да Винчи III".