12 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Советская, 61 (2 этаж, зал совещаний) начнется круглый стол "Обучение и трудоустройство поколения 55+".

В Тюмени в 10 часов отеле DoubleTreebyHilton (ул. Орджоникидзе, 46, зал DiamondHall) начнется форум "Государственные закупки Тюменской области 2019".

В Тюмени в 10 часов от регионального исполкома ОНФ (ул. Ленина, 69а) начнется выездной рейд, посвященный безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "В центре внимания – имущественные налоги. Насколько пополнится региональный бюджет? Что изменилось? Кто впервые заплатит налоги?".

В Тюмени в 12 часов в МКМЦ "Медицинский город" (ул. Барнаульская, 32) начнется торжественное введение в эксплуатацию нового оборудования - аппаратов МРТ и лучевого ускорителя с функцией радиохирургии.

В Тюмени в 13 часов в департаменте образования и науки Тюменской области в режиме онлайн начнется встреча родителей с руководителем Рособрнадзора Сергеем Кравцовым.

Этот день в истории:

1335 - в Вишеграде состоялась встреча правителей Венгрии, Польши и Чехии, положившая начало военно-политическому союзу - первому в Центральной Европе.

1784 - в Оксфорде поднялся в воздух на шарльере Джеймс Садлер, став первым английским аэронавтом.

1803 - Николай Карамзин официально назначен "российским историографом".

1847 - первая общественная демонстрация использования хлороформа как анестезирующего вещества произведена Джеймсом Симпсоном в Университете Эдинбурга.

1859 - в Париже цирковой артист Жюль Леотар впервые дает представление на воздушной трапеции.

1910 - первый кинотрюк - каскадер прыгает в р. Гудзон из горящего воздушного шара.

1917 - Зимний дворец в Петрограде объявлен Государственным музеем.

1933 - сделана первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища.

1942 - завершились шестидневные бои у города Орджоникидзе, в которой потерпела поражение ударная группировка первой германской танковой армии.

1947 - первый полет экспериментального вертолета Ка-8 двухвинтовой соосной схемы.

1989 - первый полет вертолета, построенного из композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой человека - "Да Винчи III".