Более шестидесяти иностранцев начали учебу на подготовительном отделении ТюмГУ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Около 100 участников собрались на открытии VII программы предвузовской подготовки для иностранных граждан в Региональном институте международного сотрудничества, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Мероприятие посетили выпускники подготовительного отделения разных лет и новые слушатели из Колумбии, Китая, Кореи, Вьетнама, Сирии, Марокко, Франции, Египта, Ливана и Эритреи, их в этом году прибыло более 60.

За шесть лет отделение выпустило более 200 иностранцев, большая часть которых осталась в ТюмГУ. Выпускники подготовительного отделения обучаются по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в Финансово-экономическом институте, Институте государства и права, Институте психологии и педагогики, Институте социально-гуманитарных наук, Институте математики и компьютерных наук, Институте наук о Земле, Школе перспективных исследований, Институте физической культуры.

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Проректор по науке и международным связям Андрей Толстиков рассказал слушателям о научных, творческих и карьерных возможностях для студентов и выпускников, о перспективах развития университета. Он отметил динамичное развитие подготовительного отделения для иностранных граждан.

"Тюмень исторически всегда была перекрестком, местом встречи и взаимопроникновения культур, традиций, языков разных народов. Но никогда ранее у нас не было столько студентов из стран, которые в самом ближайшем будущем станут новыми векторами глобального развития. Талантливые выпускники зарубежных школ и гимназий делают наш регион, город и сам университет по-настоящему глобальными и, тем самым, еще более привлекательными как для приезжих, планирующих связать свою судьбу с Тюменью, так и для коренных тюменцев", - сказал он.

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Участники мероприятия показали, как разные культуры могут вступать в продуктивный диалог, а медиатором для этого выступает русский язык. Большой отклик у всех присутствующих вызвало выступление китайских ребят, которые исполнили отрывки из песен на русском и китайском языке под аккомпанемент гитарного трио.

ТюмГУ является участником Проекта 5-100. Здесь ежегодно принимают на обучение студентов СНГ и дальнего зарубежья. В 2019-2020 году очно на основных образовательных программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры начали обучаться более 1 тыс. иностранцев. Выпускники подготовительного отделения 2020 года станут абитуриентами следующей приемной кампании.