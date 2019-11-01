13 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется открытие цифрового форума и выставки информационных технологий ИНФОТЕХ-2019.

В Тюмени в 14 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется заседание комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса "Взаимодействие предприятий высокотехнологичной промышленности с регионами в части реализации национальных проектов".

В Тюмени в 14 часов от парковки технопарка (ул. Републики, 142) начнется пресс-тур в "Кулига-парк".

В Тюмени в 16 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнутся репетиции итоговых спектаклей в рамках инклюзивной театральной лаборатории "Здесь я".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в правительстве области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется круглый стол Союза машиностроителей России "Решение задач развития высокотехнологичной промышленности Тюменской области с использованием потенциала Союза машиностроителей России".

В Тюмени в Калининском округе с 14 о 17 часов пройдет приемка дворов после проведенных работ по благоустройству по адресам: ул. Льва Толстого, 3, ул. Садовая, 135а, ул. Московский тракт, 159, ул. Ставропольская, 3, ул. Мира, 2в.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется защита проектов-участников "Модульной школы".

В Тобольске в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) пройдет мастер-класс по созданию масок в Instagram.

Этот день в истории:

1758 - основан первый Московский медицинский институт (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова).

1805 - венский мясник Иоганн Ланер изобретает сосиски.

1851 - начинает действовать телеграфная служба между Лондоном и Парижем.

1851 - открытие железнодорожного сообщения и телеграфной связи между Москвой и Петербургом.

1872 - вышло в свет первое издание "Азбуки" Льва Николаевича Толстого.

1902 - первый полет во Франции дирижабля "Лебоди" полужёсткой конструкции.

1928 - на базе лаборатории по изучению мозга Ленина немецкого физиолога Оскара Фогта в Москве создан Институт мозга.

1940 - компания Willis Motor Co. испытывает первый джип.

1943 - завершение Киевской наступательной операции.

1978 - запуск американской высокоэнергетической астрономической обсерватории "ХЭАО-2", с помощью которой обнаружат рентгеновское излучение квазара, удаленного от Земли на расстоянии 10 000 000 000 световых лет.