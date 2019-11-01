14 ноября - события дня
В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется работа тюменского цифрового форума-выставки "ИНФОТЕХ-2019".
В Тюмени в 11 часов в Детской библиотеке им. К. Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) начнется фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер".
В Тюмени в 16 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, Мраморный зал) начнется подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса "Тюменская марка".
В Тюмени в 19 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнутся публичные слушания по проекту бюджета Тюмени на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
В Тюмени в областном оздоровительно-образовательном центре "Витязь" (21 км Ялуторовского тракта) пройдет третий Всероссийский форум педагогов будущего "Крапива".
В Ишиме в 15 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина, 7) начнется турнир по квизу среди школьников.
Этот день в истории:
1860 - Пекинский трактат между Россией и Китаем: к России присоединен Уссурийский край.
1896 - начала работу гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде.
1901 - венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0.
1903 - в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.
1907 - в России начинает работу III Государственная дума.
1920 - в России Красная армия занимает Севастополь в Крыму.
1936 - в СССР организуется Гидрометеорологическая служба.
1968 - первая в Европе трансплантация легкого.
1970 - вступление СССР в Международную организацию гражданской авиации.
1994 - открывается движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.