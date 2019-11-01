14 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется работа тюменского цифрового форума-выставки "ИНФОТЕХ-2019".

В Тюмени в 11 часов в Детской библиотеке им. К. Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) начнется фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер".

В Тюмени в 16 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, Мраморный зал) начнется подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса "Тюменская марка".

В Тюмени в 19 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнутся публичные слушания по проекту бюджета Тюмени на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В Тюмени в областном оздоровительно-образовательном центре "Витязь" (21 км Ялуторовского тракта) пройдет третий Всероссийский форум педагогов будущего "Крапива".

В Ишиме в 15 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина, 7) начнется турнир по квизу среди школьников.

Этот день в истории:

1860 - Пекинский трактат между Россией и Китаем: к России присоединен Уссурийский край.

1896 - начала работу гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде.

1901 - венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0.

1903 - в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.

1907 - в России начинает работу III Государственная дума.

1920 - в России Красная армия занимает Севастополь в Крыму.

1936 - в СССР организуется Гидрометеорологическая служба.

1968 - первая в Европе трансплантация легкого.

1970 - вступление СССР в Международную организацию гражданской авиации.

1994 - открывается движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.