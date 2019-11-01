Тюменская область готова к сотрудничеству с российскими оборонными предприятиями

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Взаимодействие отечественных высокотехнологичных промышленных предприятий с регионами в реализации национальных проектов стало темой заседания комиссии Госдумы РФ по по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, которое состоялось в Тюмени 13 ноября.

"Сейчас мы принимаем профицитный федеральный бюджет на трехлетний период. В частности, профицит на 2020 год составляет более 800 миллиардов рублей. Увеличиваются и золотовалютные резервы нашей страны. Вроде бы, все хорошо. Но основная задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, к сожалению, не выполняется - темпы роста национальной экономики все еще отстают от среднемирового уровня", - отметил, открывая заседание, председатель парламентской комиссии Владимир Гутенев.

В то же время во многих отраслях промышленности, где действуют эффективные механизмы господдержки и преференции для отечественных производителей, отмечается существенный рост, подчеркнул парламентарий.

"Экономическая мощь Тюменской области открывает перед оборонно-промышленным комплексом большие возможности для диверсификации", - уверен Владимир Гутенев. Он назвал наш регион одной из главных точек роста.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в приветственном слове подчеркнул, что заседание парламентской комиссии проходит на тюменской земле одновременно с форумом "Инфотех-2019". По мнению главы региона, отечественные инновационные оборонные предприятия должны активно участвовать в реализации таких проектов, как "Умный город" и "Безопасный город", а также в создании и развитии современных телекоммуникационных систем.

"Президентом страны перед нами поставлены серьезные задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Тюменская область готова активно участвовать в их решении, стать партнером в реализации пилотных проектов в этой сфере, площадкой для внедрения инновационных технологий. Мы с удовольствием воспользуемся возможностями для взаимодействия с ведущими оборонными предприятиями", - заявил губернатор.

Участники заседания парламентской комиссии пришли к выводу о необходимости введения преференций для отечественных оборонно-промышленных предприятий. Соответсвующие предложения были внесены правительством Тюменской области. С докладом о реализации в нашем регионе национальной программы "Цифровая экономика" на заседании выступил заместитель губернатора Владимир Сысоев.

"Огромные средства, которые выделяются на реализацию национальных проектов, должны работать на развитие российской экономики и поддержку отечественных производителей. Нам совершенно не стоит стесняться разумного протекционизма", - заявил в заключительном слове Александр Моор.

Евгений Бабенко