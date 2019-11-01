15 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на территории хлебокомбината "Абсолют" (3 км. Старого Тобольского Тракта, 4а) начнется семинар для участников проекта "Бабушки особого назначения".

В Тюмени в 11 часов в центре "Аванпост" (ул. Широтная, 216) начнется День призывника Тюменского района.

В Тюмени в 11 часов 30 минут у Тюменского театра кукол (ул. Кирова, 36) начнется гражданская акция "Стояние со свечами".

В Тюмени в 13 часов в Межрегиональном центре компетенций (ул. Киевская, 63, корпус 2) начнется мероприятие "Цветы в кубе" в рамках подготовки к чемпионату WorldSkills.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в малом зале правительства области (ул. Володарского, 45) начнется подписание Регионального соглашения с "ТМООП "Тюменский облпрофсоф" и Союзом "Региональным объединением работодателей Тюменской области" на 2020-2022 годы.

В Тюмени в детской библиотеке им. К. Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) пройдет фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер".

Этот день в истории:

1492 - Христофор Колумб в своем дневнике впервые описывает табак, который употребляют индейцы.

1741 - вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга открывает остров, названный впоследствии его именем.

1764 - в Петербурге учрежденная семью годами ранее Академия трех знатнейших художеств преобразуется в Российскую императорскую Академию художеств.

1881 - капитан 1 ранга Александр Можайский получает от департамента торговли и мануфактуры пятилетнюю привилегию на воздухоплавательный снаряд.

1904 - американец Кинг Кемп Жиллетт патентует бритву со сменными лезвиями.

1932 - в Казанском соборе в Ленинграде открывается Музей истории религии.

1933 - в Москве началось регулярное движение троллейбусов.

1934 - в СССР проводится первая телепередача со звуковым сопровождением.

1942 - состоялся первый полет Не-219, самолета, на котором впервые серийно устанавливали пневмокатапульту.

1957 - первый полет межконтинентального турбовинтового пассажирского самолета Ту-114.

1983 - независимая Турецкая Республика Северного Кипра односторонне провозглашается и признается только Турцией.

1991 - президент РСФСР Борис Ельцин подписывает пакет из десяти указов и правительственных постановлений о переходе России к рыночной экономике.