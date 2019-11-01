Судебные приставы навестили злостных тюменских алиментщиков

| Фото: ФССП России во Вконтакте | Фото: ФССП России во Вконтакте

Пятеро тюменских алиментщиков объявлены в розыск по итогам рейда, проведенного судебными приставами, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Рейды по взысканию алиментных платежей проведены во всех районах Тюменской области. В Тобольске судебные приставы-исполнители по адресам должников составлено два протокола. Двум мужчинам за неуплату алиментов суд назначил административный арест на 10 суток. Один из них 46-летний тоболяк, который не оплачивает содержание двоих детей. Второй - 36-летний житель с. Вагай, задолжавший двоим своим детям. Оба мужчины не работают. По 10 адресам вручены требования, составлены акты описи имущества и акты местонахождения должников.

В Ишиме найдены шесть должников и установлены их источники доходов, составлено два протокола. При посещении судебных приставов трое мужчин приняли решение оплатить свои задолженности на месте по терминалу.

В Тюмени в ходе рейда по адресам должников совершено два ареста имущества в счет погашения долга по алиментам. Объявлен в розыск автомобиль "Мерседес Бенц", чтобы впоследствии денежные средства, вырученные с его реализации, были перечислена взыскательнице в счет алиментов. Тюменец объяснил приставу, что покупает своей дочери одежду, оплачивает репетитора, но содержать бывшую жену отказывается, так как она уже живет с другим мужчиной. Суд вынес решение о положенных алиментных выплатах. Должник по закону обязан производить выплаты в денежном эквиваленте.

В ходе проведенного рейда судебные приставы, убедившись, что должники не проживают по заявленным адресам, объявили пять человек в розыск. В суды доставлены четыре тюменца, всем им назначены обязательные работы.

В ходе рейда судебные приставы посетили тюменку, лишенную родительских прав. Двое ее детей находятся под опекой абсолютно чужих людей, по закону она должна выплачивать алименты на их содержание. На сегодняшний день у нее имеется задолженность почти 500 тыс. рублей. Женщина ведет маргинальный образ жизни. Приставы застали ее в нетрезвом состоянии. Тюменке было вручено требование о явке к судебному приставу.