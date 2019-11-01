Тюменские травматологи развивают новые направления эндопротезирования

| Фото: fcn-tmn.ru | Фото: fcn-tmn.ru

Травматологи Тюменской областной клинической больницы №2 более 10 лет специализируются на тотальном эндопротезировании, когда поврежденные тазобедренный или коленный суставы полностью меняются на искусственные. С 2018 года они заменяют на билинертный протез и часть сустава, пораженную артрозом. Это направление продолжает развиваться, сообщает пресс-служба медучреждения.

В 2019 году в больнице впервые заменили протезом плечевой сустав, а недавно взялись за развитие такого направления как ревизионное эндопротезирование тазобедренных суставов, при котором меняется на новый один из изношенных компонентов искусственного сустава. Ранее такую операцию делали только в федеральных центрах.

Ежегодно в ОКБ №2 выполняется около тысячи операций по полной замене поврежденных крупных суставов на искусственные. Срок их службы ограничен (до 15-20 лет), поэтому замена устройств востребована.

Главная цель ревизионного эндопротезирования та же, что и при первичной имплантации – возвратить больного к полноценной жизни, обеспечить полный объем движений в суставе. Повторная операция сложнее предыдущей, однако практический опыт тюменских травматологов и хорошее техническое оснащение больницы позволяют выполнять их на достойном уровне. При замене используются специальные высококачественные ревизионные протезы.

На сегодняшний день в ОКБ №2 уже заменили на новые 123 пришедших в негодность протезов. Пациенты, в основном люди старшего поколения, сейчас чувствуют себя хорошо и могут снова нормально передвигаться. Операции бесплатны для жителей Тюменской области, средства на их проведение выделяются из федерального и регионального бюджетов в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи.