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Тюменская молодежь узнает о модных трендах

Общество, 08:58 17 ноября 2019

Рина Чаровская - стилист. Фото из личного аккаунта ВКонтакте

"Лайфхак-шоу по стилю состоится в мультицентре "Моя территория" 21 ноября. Участники познакомятся с тенденциями моды 90-х.

О том, какие элементы 90-х переняли современные модники и как поменять жизнь с помощью гардероба, расскажет стилист, автор курсов по созданию образов и гардеробу Рина Кочаровская. Также тюменка объяснит, как время формирует отношение к одежде, а одежда, в свою очередь, становится отражением жизни.

"Мода циклична. Многие тренды в одежде и музыке регулярно возвращаются в нашу жизнь. Ни для кого не секрет, что современная молодежь заинтересована в моде 90-х годов. Для того, чтобы разобраться, почему так происходит и как сочетать стиль в наше время, будет проведена наша творческая встреча", - пояснила она.

Для участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться.

Напомним, тематика "Назад в 90-е" объединяет в этом месяце посетителей мультицентра "Моя территория". Тюменцы уже приняли участие в квизе и квартирнике, пишет " Мегатюмень".

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