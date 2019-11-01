Студенты колледжа прошли на практику на тюменском заводе

Архивное фото областного департамента образования и науки Архивное фото областного департамента образования и науки

Практика без отрыва от производства - на такие принципы сотрудничества перешли один из тюменских заводов и колледж цифровых и педагогических технологий.

"Мы заключили соглашение о направлении к нам на завод студентов третьего и выпускного четвертого курсов по нескольким специальностям, - говорит заместитель генерального директора завода Екатерина Пуртова. - Зачастую бывает так, что молодые специалисты просто не имеют возможности попрактиковаться на новых станках, стоимость которых может достигать сотен тысяч евро. Нынешние требования к той же профессии токаря далеки от обывательских представлений. На современном производстве это уже далеко не человек в грязной, промасленной одежде. Чистота и порядок - сейчас одна из основ деятельности предприятия".

Первые студенты колледжа уже трудятся на заводе. Практика продлится четыре недели, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.