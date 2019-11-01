  • 17 ноября 201917.11.2019воскресенье
  • USD63,8881
    EUR70,4111
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер западный

Студенты колледжа прошли на практику на тюменском заводе

Общество, 09:38 17 ноября 2019

Архивное фото областного департамента образования и науки

Практика без отрыва от производства - на такие принципы сотрудничества перешли один из тюменских заводов и колледж цифровых и педагогических технологий.

"Мы заключили соглашение о направлении к нам на завод студентов третьего и выпускного четвертого курсов по нескольким специальностям, - говорит заместитель генерального директора завода Екатерина Пуртова. - Зачастую бывает так, что молодые специалисты просто не имеют возможности попрактиковаться на новых станках, стоимость которых может достигать сотен тысяч евро. Нынешние требования к той же профессии токаря далеки от обывательских представлений. На современном производстве это уже далеко не человек в грязной, промасленной одежде. Чистота и порядок - сейчас одна из основ деятельности предприятия".

Первые студенты колледжа уже трудятся на заводе. Практика продлится четыре недели, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:35 17.11.2019В Тюмени названы победители конкурса "Вторая жизнь ненужным вещам"
10:38 17.11.2019Тюменские выпускники напишут итоговое сочинение
09:38 17.11.2019Студенты колледжа прошли на практику на тюменском заводе
08:58 17.11.2019Тюменская молодежь узнает о модных трендах