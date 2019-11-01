Тюменские врачи помогают выхаживать новорожденных с недостаточным весом

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

День недоношенных детей отмечается во всем мире 17 ноября. Маленькие тюменцы вместе со своими мамами и папами придут поздравить людей, подаривших им вторую жизнь – работников Перинатального центра.

С начала 2019 года в Тюменской области около 4,5% детей родилось недоношенными. А за год в среднем Перинатальный центр оказывает помощь примерно 500-700 таким малышам, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В тюменском перинатальном центре помощь оказывают всем жителям юга области. Из муниципалитетов мам с детьми привозят на специальном реанимобиле для новорожденных. Только в этом году он перевез 116 таких деток.

В центре организовано три этапа выхаживания: в первой реанимации находятся только что родившиеся; как только их можно перевозить - переводят во вторую реанимацию, где они находятся, пока их состояние не улучшается до средней степени тяжести. После этого они встречаются с мамами в отделении патологии новорожденных, где лежат до выписки. Здесь женщин учат правильно ухаживать за ребенком.

Оказывая высокотехнологичную помощь, специалисты Перинатального центра помогают недоношенным детям избежать многих скрытых угроз здоровью.

Врачи центра внимательно наблюдают за состоянием и развитием своих маленьких пациентов и, если необходимо, приглашают специалистов из других медучреждений. Например, устранить открытый артериальный проток сердца у ребенка помогают кардиохирурги из областной больницы №1.