16 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется юбилейный региональный форум замещающих семей.

В Тюмени в 9 часов в многопрофильном консультативно-диагностическом центре (ул. Мельникайте, 117) начнется акция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом.

В Тюмени в 11 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется детский спектакль "Калейдоскоп историй про Тюмень".

В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется лига комедийной импровизации BreakFastLeague.

В Тюмени в детской библиотеке им. К.Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) пройдет фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер".

В Ялуторовске в 12 часов в молодежном социально-деловом центре (ул. Свободы, 60) начнется чемпионат по решению кейсов "УФО решает!".

В Тобольске пройдет фестиваль зимних видов спорта Winter Fest-2019.

Этот день в истории:

1824 - австралийский исследователь Гамильтон Хьюм обнаружил реку Муррей, самую длинную реку в Австралии.

1841 - в Нью-Йорке патентуется пробковый спасательный пояс.

1913 - в Париже издан первый том романа Марселя Пруста "В поисках утраченного времени".

1933 - установление дипломатических отношений СССР с США.

1938 - дата рождения спортивной дисциплины самбо.

1974 - Александр Солженицын провел в Цюрихе знаменитую пресс-конференцию "О будущем России".

1965 - в СССР запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-3", беспилотный космический корабль, который первым достиг поверхности Венеры.

2008 - из Космического центра имени Кеннеди к МКС осуществлен пуск шаттла "Атлантис" по программе STS-129.