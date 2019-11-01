17 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в спортзале Тюменского колледжа производственных и социальных технологий (ул. Рылеева, 34) начнется Кубок города по дартсу среди студентов высших и средних учебных заведений на призы ДЮЦ "Фортуна".

В Тюмени в 11 часов в отеле Vostok (ул. Республики, 159, конференц-центр "Юпитер") начнется торжественное открытие театральной площадки и показ детского спектакля "Винни-Пух и все, все, все".

В Тюмени в 14 часов по адресу ул. Эрвье 22 начнется открытие фудмаркета "Заречный".

В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется детский спектакль "Калейдоскоп историй про Тюмень".

В Тюмени в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) пройдет мастер-класс для талантливых детей в рамках программы "Юрий Башмет – молодым дарованиям России".

В Тобольске пройдет фестиваль зимних видов спорта Winter Fest - 2019.

Этот день в истории:

1757 - основывается Императорская Академия художеств.

1800 - Конгресс США впервые собирается в Вашингтоне.

1804 - в Казани и Харькове учреждаются университеты.

1855 - исследователь Африки Дэвид Ливингстон первым из европейцев видит водопад на реке Замбези высотой 120 м. Он называет его именем королевы Виктории.

1869 - официальное открытие Суэцкого канала для судоходства.

1948 - крейсер "Аврора" ставится на вечную стоянку у Петроградской набережной на Большой Невке.

1967 - "The Beatles" заканчивают работу в студии над альбомом "Magical Mystery Tour".

1978 - Советский Союз сообщает об успешном испытании нейтронной бомбы.

1987 - самый длинный путь по территории одной страны преодолел олимпийский огонь на XV зимней Олимпиаде в Канаде в 1988 году.

1989 - второй полет первого вертолёта, построенного из композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой человека, — "Да Винчи III".

1996 - австралиец Крэг Макгарри за 38 минут 38 секунд провозит перед собой коляску с собственным сыном по 10-километровой трассе.

2011 - дата начала продаж DVD c фильмом "Гарри Поттер и дары смерти: Часть II"