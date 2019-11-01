18 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская делегация принимает участие в торжественной церемонии награждения победителей окружного проекта "Славим человека труда!" в Екатеринбурге.

Этот день в истории:

1477 - Вильям Кекстон издал первую отпечатанную в Англии книгу, имеющую дату.

1723 - пущен в действие металлургический завод-крепость на реке Исети, названный в честь императрицы и с ее согласия Екатеринбургом.

1775 - издан манифест о новом делении России на 50 губерний.

1842 - издан указ о построении первого постоянного моста через Неву - Благовещенского.

1868 - по инициативе Дмитрия Менделеева основывается Русское химическое общество.

1870 - первая официальная линия голубиной почты связывает Тур и Париж.

1928 - в Нью-Йорке проходит премьера первого звукового мультфильма "Пароходик Вилли" с любимым всеми героем Микки Маусом.

1961 - осуществляется запуск американской автоматической станции "Рейнджер-2" с целью испытания аппарата на высокой околоземной орбите.

1962 - журнал "Новый мир" публикует повесть "Один день Ивана Денисовича" А. Солженицына.