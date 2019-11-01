Среди вкладчиков Запсибкомбанка разыграют автомобиль

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Последнюю модель кроссовера разыграет Запсибкомбанк среди клиентов банка в рамках акции "Чудеса на Новый год", которая стартовала 15 ноября. Также будет возможность получить кредит на выгодных условиях. Акция продлится до 29 февраля 2020 года.

Принять участие могут клиенты, которые получат в период акции ипотечный кредит, кредит наличными или переведут свой кредит в Запсибкомбанк. К акции также можно присоединиться, если у вас уже оформлен кредит в Запсибкомбанке. Главное, чтобы кредит был действующим на дату розыгрыша автомобиля.

Для участия необходимо зарегистрироваться в акции: отправить SMS с цифрой 5 на любой номер сервиса "Мобильный Банк": +7 922 114-88-80, +7 903 767-21-57, в т.ч. на короткий номер 2100; на сайте Запсибкомбанка.

Победителей определят путем случайного выбора из базы участников, выполнивших все условия акции. Розыгрыш состоится 3 марта 2020 года в присутствии тиражной комиссии и гостей мероприятия. Процесс выбора победителя будет максимально открытым, тем, кто не сможет посетить торжественное мероприятие, будет доступна прямая трансляция.

"Мы рады закончить текущий год и стартовать в новый, 2020-й, с масштабной акцией по размеру приза и с самыми доступными условиями для участия. Оформите кредит в Запсибкомбанке и получите шанс стать обладателем автомобиля. А если повезет по-крупному, сможете выиграть наши лучшие ставки по кредиту в акции "Новогодняя удача": 8% по ипотеке и 9,1% по кредиту наличными, в том числе при рефинансировании кредитов других банков. С Запсибкомбанком чудеса случаются и мечты сбываются просто. Победителем может стать каждый!" - отметил директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Все подробности акции можно узнать на сайте банка в разделе "Акции и спецпредложения", по телефону 8-800-100-5005 или в офисах Запсибкомбанка.