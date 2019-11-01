19 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в Легкоатлетическом манеж (ул. Луначарского, 12) начнется торжественное открытие спартакиады для детей с инвалидностью.

В Тюмени в 14 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется открытие делового форума "ВТБ - синергия бизнеса и власти". В 14 часов 15 минут начнется пленарное заседание.

В Тюмени в 17 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие образовательного проекта для студентов "МедиаСеть".

В с. Борки Тюменского района в Доме культуры (ул. Советская, 26) пройдет правовой марафон для пенсионеров с участием уполномоченного по правам человека в Тюменской области.

Этот день в истории:

1493 - В своем втором путешествии в Новый Свет Колумб открыл остров Пуэрто-Рико.

1703 - В Бастилии умер узник, вошедший в историю как "человек в железной маске".

1824 - Крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение — уровень воды в Неве поднялся на 4,14 м выше ординара.

1825 - А. С. Пушкин закончил написание исторической драмы "Борис Годунов".

1919 - создана Первая конная армия.

1942 - Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом.

1965 - принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе СССР резолюции о нераспространении ядерного оружия.

1969 - Американский космический корабль "Аполлон-12", пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществляет посадку на Луну.

1979 - первый рейс из Ленинграда в Москву скоростного поезда ЭР-200, построенного рижскими вагоностроителями.

1986 - В СССР принимается Закон об индивидуальной трудовой деятельности.

1987 - Рекордная цена за автомобиль достигнута при продаже "1931 Bugatti Royale" на аукционе за 5,5 миллионов долларов.