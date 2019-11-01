Тюменских призеров и победителей конкурса "Славим человека труда" наградят в Екатеринбурге

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Семь победителей и призеров конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО из Тюменской области наградят на торжественной церемонии в Екатеринбурге.

В конкурсе 2018-2019 года преставители региона заняли шесть призовых и два первых места. Оба победителя участвовали в номинации "Лучший инженер-теплотехник".

"Я надеялся на успех на региональном этапе, но сомневался, что стану лучшим на заключительном: времени на выполнение задания у меня было немного, - рассказал победитель в номинации "Лучший инженер-теплотехник" Евгений Чистяков. - Необходимо было предложить мероприятия по снижению тепловых потерь на теплосетях в поселках Крайнего Севера. Помогло то, что я работал над заданием не с нуля: ранее разрабатывал эту тему при написании диплома".

Молодой специалист Евгений Чистяков успевает совмещать обучение на магистратуре ТИУ с нарисанием научных статей и работой в НИПИГАЗ. Рассказывает, что шел на конкурс "Славим человека труда" прежде всего за возможностью денежного поощрения, но вернулся с более ценным результатом.

"Я получил опыт выступлений и понимание, что любую задачу можно решить в кратчайшие сроки, если приложить усилия, - говорит победитель. - Решусь ли я на новые конкурсы? Возможно, но сейчас намерен сосредоточиться на работе. Я тружусь инженером, проектирую заводы. Рабочие задачи несколько отличаются от тех навыков, что я получал в вузе. Это требует новых знаний, и постоянное развитие- именно то, что мне большего всего нравится".

Награждение победителей и призеров конкурса "Славим человека труда" с участием губернаторов регионов УФО и полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО состоится в Екатеринбурге 19 ноября.