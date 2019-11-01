20 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, мраморный зал) начнется пресс-конференция всероссийского Деда Мороза.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, 2 этаж, информационно-выставочный комплекс) начнется вручение наград Совета Федерации Федерального Собрания РФ юным тюменцам в рамках проекта "Дети - герои".

В Тюмени в 14 часов в городском шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72А/1) начнутся соревнования по шашкам в рамках спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений.

В Тюмени в 16 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Этот день в истории:

1864 - принятие судебных уставов Российской империи, давших старт судебной реформе 1864 года и системе суда присяжных в России.

1935 - летчик-испытатель П. М. Стефановский в рамках проекта "Звено", впервые в мире поднял в воздух тяжелый бомбардировщик ТБ-3 с пятью закрепленными на нем истребителями.

1979 - впервые больному переливается искусственная кровь.

1985 - запущен первый участок Горьковского метрополитена.

1985 - выпущена Microsoft Windows 1.0.

1990 - арестован серийный убийца Андрей Чикатило.

1998 - пуск первого модуля Международной космической станции (модуль "Заря").

2004 - с космодрома Мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7320-10 запущена орбитальная обсерватория Swift.