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Юных тюменцев зовут на игру-викторину "В дружбе наша сила"

Общество, 19:02 19 ноября 2019

министерство культуры РФ | Фото: министерство культуры РФ

Игра-викторина "В дружбе наша сила", посвященная Всемирному дню ребенка, начнется в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а) 20 ноября в 13 часов.

К участию в ней приглашают детей в возрасте 9-11 лет. Ребята узнают о своих правах, истории Всемирного дня ребенка. Участникам игры-викторины предложат отделить существующие права от выдуманных. Также расскажут им об обязанностях.

"Мы окунемся в сказочную тематику. На примере нескольких сказок разберем, какие права нарушены у персонажей. Затем мы плавно перейдем к теме дружбы. Пройдет игра на сплочение и эстафета, заключающаяся в парных играх", — рассказала культорганизатор Центра русской культуры, ведущая программы Валентина Карнаухова.

Вход свободный. Принять участие могут все желающие.

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# викторина , дети , игра

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