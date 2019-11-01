21 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, к. 3) начнется ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью.

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется ежегодное послание губернатора Тюменской области Александра Моора.

В Тюмени в 13 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется очередное заседание областной думы.

В Тюмени в 14 часов в городском шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72А/1) начнутся городские соревнования по шашкам в рамках спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений.

В Тюмени в 16 часов на городской площади (ул. Первомайская, 20) начнется праздник с участием Всероссийского Деда Мороза.

В Тюмени в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся межрегиональные соревнования по биатлону на "Призы олимпийских чемпионов Тюменской области".

Этот день в истории:

1325 - в Орде великий князь тверской Дмитрий Михайлович Грозные Очи убил князя московского Юрия Даниловича.

1620 - после трехмесячного плавания на корабле "Мэйфлауэр" семьи английских переселенцев-пуритан высаживаются в Северной Америке в районе мыса Код.

1783 - состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре. Двое французов поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и приземлились спустя 25 минут.

1797 - Павел I утверждает общий праздник всех кавалеров российских орденов.

1836 - началась битва при Константине в ходе которой экспедиционный корпус французов потерпел сокрушительное поражение от арабов.

1877 - изобретение Томасом Эдисоном фонографа.

1965 - в Москве открылся Детский музыкальный театр, в настоящее время имени Натальи Ильиничны Сац.

1996 - Президент России подписал закон о бухгалтерском учете.

1998 - Первый запуск китайской беспилотной космической ракеты.