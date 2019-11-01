22 ноября - события дня

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В Тюмени в 15 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется открытие центра "Мой бизнес".

В Тюмени в 16 часов в КТЗ "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) начнется областное посвящение в первокурсники.

В Тюмени в 17 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется торжественное открытие межрегиональных соревнований по биатлону на "Призы олимпийских чемпионов Тюменской области".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в СК "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, к. 5) начнется закрытие третьего трудового семестра студотрядов.

В Тюмени в спортивно-оздоровительном комплексе "Муромец" (ул. Торговая, 2) начнется межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти тренера Владимира Зырянова.

В п. Боровский Тюменского района в 13 часов 30 минут в ДШИ "Фантазия" (ул. Октябрьская, 3а) начнется чествование лучших работников АПК Тюменского района.

Этот день в истории:

1497 - португальский мореплаватель Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды.

1717 - Указ Петра I об образовании самостоятельной Астраханской губернии.

1906 - в России началась аграрная реформа П. А. Столыпина.

1911 - летчик Д. М. Сокольцов осуществил радиопередачу с самолета на землю.

1917 - в Канаде образована Национальная хоккейная лига (НХЛ), тогда состоявшая из пяти клубов - "Монреаль Канадиенс", "Монреаль Марунз", "Торонто Аренас", "Оттава Сенаторз" и "Квебек Булдогз".

1928 - в Париже состоялось первое исполнение оркестровой пьесы Мориса Равеля "Болеро".

1946 - в Англии поступили в продажу первые шариковые ручки.

1977 - начались полеты "Конкорда" из Парижа и Лондона в Нью-Йорк.

1993 - Армения ввела свою национальную валюту - драм.