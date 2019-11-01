Тюменская экономика должна получить приток внутренних инвестиций, убежден Александр Моор

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Подготовить совершенно новую, учитывающую все актуальные факторы, тенденции и вызовы программу инвестиционного развития региона поручил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с посланием к депутатам областной думы 21 ноября.

"Особое внимание следует уделить не внешним, а внутренним, региональным источникам капиталовложений - их мобилизация потребует гораздо более точечной, скрупулезной работы, чем та, которую мы вели в прошлом", - подчеркнул глава региона. Документ, определяющий новые подходы к инвестиционной политике, должен быть подготовлен до 1 апреля 2020 года.

В 2018 году в Тюменской области заработало более 20 новых производств. Тем не менее, в ближайшем будущем одним из вызовов в сфере экономики станет для региона неизбежное снижение инвестиционного притока, связанное прежде всего с завершением строительства предприятия "ЗапСибНефтехим" на Тобольской промышленной площадке. В 2018 году этот масштабный проект компании СИБУР дал более 40 % общего объема привлеченных областью инвестиций.

"С одной стороны, после завершения строительства мы получаем работающее предприятие, которому суждено стать мощным локомотивом региональной экономики. С другой - серьезный вызов повторить этот инвестиционный успех. Если мы сохраним нашу грамотно выстроенную инфраструктуру привлечения и поддержки капиталовложений, то выйдем в точку окончания инвестиционной паузы в состоянии полной готовности к использованию накопленных нами конкурентных преимуществ. Главное сейчас - не растерять их", - подчеркнул Александр Моор.

Задача областного правительства - сделать все необходимое для создания двух экономических кластеров - межрегионального нефтепромышленного, под эгидой компании "Газпром нефть", и регионального нефтехимического, ядром которого выступает СИБУР. Следует своевременно выявлять и немедленно устранять любое отклонение от режима "зеленой волны" для этих проектов.

"Помимо традиционных сюжетов - таких, как вышеупомянутые кластеры, или медико-фармацевтический кластер, или лесопромышленный, - под моим особенно пристальным наблюдением будет находиться кластер креативных, творческих индустрий", - отметил губернатор.

Новая стратегия инвестиционного развития региона должна определить перспективные направления привлечения инвестиций и возможные точки роста, рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"У нас есть немало мощных предприятий, но почему-то одни из них - в передовиках, а другие - в стагнации. На примере завода по переработке картофеля, построенного агрофирмой КРиММ, губернатор показал, что к успеху ведет объединение практики и науки. Компания КРиММ постоянно инвестирует в научные разработки. Именно такой подход дает сегодня прорывные результаты, позволяет нашим производителям выйти со своей продукцией за пределы региона", - отметил Андрей Пантелеев.

Программа инвестиционного развития должна учитывать специфику и особенности каждого из муниципалитетов региона, затрагивать и крупный, и малый бизнес, обеспечить инициативным предпринимателям не только финансовую и административную, но и интеллектуальную поддержку. Сегодня знания могут стоить значительно дороже, чем деньги, уверен заместитель губернатора.

Тюменский бизнес готов и способен обеспечить приток инвестиций в региональную экономику, заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат областной думы Николай Руссу.

"Я живу в Тюмени тридцать лет, и вижу, что город и регион постоянно развиваются. Это наши общие давно сформированные амбиции. В своем послании губернатор озвучил ожидания и стремления честно работающих предприятий и предпринимателей, которые платят налоги в казну и создают для тюменцев новые рабочие места. Думаю, в результате реализации новой инвестиционной программы наша Тюменская область станет еще сильнее. Я уверен, что это обязательно произойдет. Мы идем по правильному пути", - подчеркнул Николай Руссу.

В сегодняшних экономических условиях Тюменская область должна рассчитывать, в первую очередь, на собственные возможности. У региона, безусловно, есть необходимый потенциал для привлечения внутренних инвестиций, отметил Александр Моор, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

"Сегодня мы, с помощью опытных консультантов, проводим анализ всех инвестиционных возможностей и рисков, выявляем те сферы, которые в своей инвестиционной политике пока не затрагивали. Наша цель - разработать большой пакет предложений для инвесторов. Это принципиально важно, потому что только приток инвестиций и развитие экономики позволят нам получать высокие бюджетные доходы, а значит - эффективно решать социальные задачи. Экономика всегда первична", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко