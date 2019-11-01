Моор: доступность первичной медпомощи - в приоритете

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

В 2020 году в Тюменской области будет установлен 41 новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), закуплено девять новых мобильных медицинских комплексов, 35 машин скорой помощи, в том числе шесть реанимобилей. Такими планами с депутатами Тюменской областной думы и общественностью поделился губернатор Александр Моор, который выступил 21 ноября с ежегодным посланием.

"Комментарии излишни – район может быть малонаселенным, может быть труднодоступным, но качественная первичная медико-санитарная помощь будет обеспечена всем тюменцам", - заявил он.

В регионе, отметил губернатор, прилагаются большие усилия к совершенствованию системы первичной медицинской помощи, прежде всего скорой и неотложной. "Мы меняем дислокацию подстанций, приводя ее в соответствие с размещением и плотностью населения, внедряем телемедицину, заводим все звонки в скорую на единый для региона диспетчерский номер, закупаем новейшее оборудование и автотранспорт, - пояснил губернатор. - До 2024 года мы намерены довести время прибытия вызванной скорой самое большее, до двадцать минут – не только и даже не столько в городах, но во всех уголках области, вплоть до самых отдаленных".

Все это, по оценке губернатора, требует немалых денег, но никаких денег не жалко, когда цена сэкономленной минуты – спасенная жизнь.

"В этом вопросе нет мелочей, - считает Александр Моор. - Так, например, врачи скорой помощи посчитали самым необходимым – приобретение каталок нового образца. Просто каталка, позволяющая обеспечить пациенту именно то положение тела, которое для сохранения его жизни в процессе доставки в стационар и во время экстренных реанимационных мероприятий является критически важным. Цена вопроса на общем фоне – копейки. Сейчас мы их закупаем, и для новых, и для уже работающих на линии машин".

И таких моментов, наверное, еще немало во многих сферах. И тут, по наблюдениям губернатора, высвечивается еще одна грань той же проблемы.

"Условием принятия верных, умных, оперативных решений является налаженная коммуникация тех, кто эти решения принимает, с гражданами, с профессиональными сообществами, с лидерами общественного мнения", - заявил он.

Задачи, по словам директора областного департамента здравоохранения Инны Куликовой, понятны и посильны. "Выходить из стандартного виденья, находить нетривиальные решения, чтобы получить прорывное развитие в отрасли, - заявила она. - Мы должны делать все с чувством справедливости к пациенту и качественные медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю Тюменской области, где бы он не проживал. Мы готовы и будем работать в заданном направлении".

Борис Олейник