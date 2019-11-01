23 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования (ул. Малыгина, 73) начнется областная конференция для родителей "Речь и дитя: ожидания, проблемы, решения".

В Тюмени в 13 часов в школе № 94 (пр. Солнечный, 24, 2 этаж, актовый зал) начнется чемпионат Тюменской области по игре "Что? Где? Когда?".

В Тюмени в центре "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) пройдет обучение наставников в рамках социального проекта "Наставничество".

Этот день в истории:

1763 - Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.

1852 - в Англии введены первые почтовые ящики.

1880 - Д. И. Менделеев забаллотирован группой реакционных ученых на выборах в действительные члены Императорской академии наук.

1920 - основана военно-воздушная академия имени Жуковского.

1922 - Александр Грин завершил в Петербурге написание фантастической феерии "Алые паруса", посвятив ее своей жене Нине.

1942 - завершение окружения 330-тысячной немецкой группировки под Сталинградом.

1957 - В Италии вышел в свет роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго".

1993 - Москве официально возвращен исторический герб, утвержденный в 1781 году.