24 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в центре молодежных инициатив Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 72/1) начнется кулинарный поединок в рамках проекта для приезжих студентов "Тюменский кампус".

В Тюмени в 16 часов 30 минут театральном центре "Космос" (Республики, 165а) начнется спектакль "Три четверти" театра "Игра" из Екатеринбурга.

В Тюмени в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдут межрегиональные соревнования по биатлону на "Призы олимпийских чемпионов Тюменской области".

В Тюмени в центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) пройдет обучение наставников в рамках социального проекта "Наставничество".

Этот день в истории:

1639 - Джереми Хоррокс впервые наблюдает прохождение Венеры по Солнечному диску.

1861 - официальное учреждение в России Совета министров.

1910 - открылась Севастопольская офицерская школа авиации.

1927 - официальное открытие Московской оперетты.

1961 - Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрещении применения ядерного оружия.

1969 - США и СССР ратифицируют Договор о нераспространении ядерного оружия.