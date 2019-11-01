24 ноября - события дня
В Тюмени в 14 часов в центре молодежных инициатив Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 72/1) начнется кулинарный поединок в рамках проекта для приезжих студентов "Тюменский кампус".
В Тюмени в 16 часов 30 минут театральном центре "Космос" (Республики, 165а) начнется спектакль "Три четверти" театра "Игра" из Екатеринбурга.
В Тюмени в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдут межрегиональные соревнования по биатлону на "Призы олимпийских чемпионов Тюменской области".
В Тюмени в центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) пройдет обучение наставников в рамках социального проекта "Наставничество".
Этот день в истории:
1639 - Джереми Хоррокс впервые наблюдает прохождение Венеры по Солнечному диску.
1861 - официальное учреждение в России Совета министров.
1910 - открылась Севастопольская офицерская школа авиации.
1927 - официальное открытие Московской оперетты.
1961 - Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрещении применения ядерного оружия.
1969 - США и СССР ратифицируют Договор о нераспространении ядерного оружия.