25 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб.323) начнется третий конгресс наставников.

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется тренинг "Маркетинг и упаковка бизнеса" в рамках образовательного проекта "Бизнес старт".

В Тюмени в 14 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоится награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

Этот день в истории:

1120 — в проливе Ла-Манш у берегов Нормандии потерпел крушение "Белый корабль", в котором погибло большое число англонормандских аристократов.

1735 - отлит Царь-колокол.

1867 - Альфред Нобель запатентовал динамит.

1936 - Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт.

1940 - в мультфильме Уолтера Ланца впервые появился персонаж Вуди Вудпекер.

1950 - Корейская война: китайская армия начала свое первое крупное наступление, следствием которого стало тяжелое поражение войск ООН.