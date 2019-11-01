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В роддомах Тюменской области созданы максимально комфортные условия для пациенток

Общество, 10:17 23 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День матери отмечает служба родовспоможения Тюменской области. Только в тюменском роддоме №2 в этом году 2 тыс. 846 женщин смогли сказать: "Я – мама".

Ориентированность на интересы женщины и семьи сохраняется на всем протяжении беременности и родов. Во всех роддомах и перинатальных центрах области организованы индивидуальные родовые палаты, созданы условия для совместного пребывания матери и ребенка.

"Каждая человеческая жизнь бесценна, – говорит заместитель главного врача роддома №2 Ольга Братова. – И я безмерно рада слышать теплые слова от женщин, которые уходят от нас с долгожданными малышами".

Охрана материнства и детства - одна из приоритетных задач здравоохранения области, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

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