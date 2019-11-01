Тюменские студенты-медики воссоздадут атмосферу военного госпиталя

Архивное фото. tyumsma.ru Архивное фото. tyumsma.ru

Стоматологическая клиника ТюмГМА превратится на один день в военный госпиталь: студенты-медики покажут жителям города, какими были больницы тех времен.

Событие пройдет в формате квеста: сначала посетители узнают историю Тюмени и городских госпиталей в годы Великой Отечественной войны, в том числе здания на Республики, 44, где пройдет проект. Затем увидят палату больных и поприсутствуют на инсталляции работы хирургов в операционной того времени.

Студенты Тюменского государственного медицинского университета встретят гостей в одежде медицинских сестер и солдатов и проведут мастер-классы по десмургии — науке о наложении повязок и шин.

Организатору проекта "Тюмень — город госпиталей" Ярославу Реневу 21 год, он учится на четвертом курсе лечебного факультета. Ярослав хочет показать тюменским и иностранным студентам, какой вклад в победу внесли медицинские работники, и обучить молодежь навыкам оказания неотложной помощи, рассказали редакции Moi-portal.ru в "Моей территории".

"Я представляю патриотическое направление в своем вузе: в течение года мы проводим вечера поэзии и военной песни, организовываем экскурсии по музеям для студентов, в том числе иностранных. В 2016 году наш университет принял участие в проекте "Тюмень — город госпиталей", и я решил повторить его с определенными изменениями и дополнениями", — рассказал Ярослав Ренев.

Мероприятие пройдет всего один раз — 30 ноября, с 15 до 19 часов 30 минут. В реконструкции примут участие восемь студенческих групп, которые будут прибывать каждые 30 минут по расписанию. Продолжительность экскурсии — один час. Экскурсоводами будут сами студенты-медики, которых загримируют для большей реалистичности.

Для проведения проекта понадобилось 88 000 рублей, которые организаторы выиграли в конкурсе проектов "Моя идея". Средства были потрачены на расходные материалы, грим и полиграфическую продукцию.