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Тюменский учитель представит регион на форуме "ПроеКТОриЯ -2019"

Общество, 11:43 23 ноября 2019

скриншот видео урока Алены Шастиной | Фото: скриншот видео урока Алены Шастиной

Учитель истории и обществознания школы№ 40 города Тюмени Алёна Шастина представит регион на всероссийском форуме "ПроеКТОриЯ-2019", который пройдет в Ярославле с 23 по 26 ноября.

Приглашение для очного участия тюменский педагог получила после победы на Всероссийском конкурсе лучших профориентационных практик, который проходил на платформе "Проектории" с 6 сентября по 30 октября, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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