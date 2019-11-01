Тюменский учитель представит регион на форуме "ПроеКТОриЯ -2019"

| Фото: скриншот видео урока Алены Шастиной | Фото: скриншот видео урока Алены Шастиной

Учитель истории и обществознания школы№ 40 города Тюмени Алёна Шастина представит регион на всероссийском форуме "ПроеКТОриЯ-2019", который пройдет в Ярославле с 23 по 26 ноября.

Приглашение для очного участия тюменский педагог получила после победы на Всероссийском конкурсе лучших профориентационных практик, который проходил на платформе "Проектории" с 6 сентября по 30 октября, пишет "АиФ - Западная Сибирь".