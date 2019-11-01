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Тюменские производители нарастили объемы выпуска

Экономика, 12:43 23 ноября 2019

atmr.ru | Фото: atmr.ru

Реализация инвестиционного проекта птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" дала возможность увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней и создать более ста рабочих мест.

Как рассказала директор птицефабрики Оксана Величко, общий объем инвестиций превысил 1,6 миллиарда рублей.

"Увеличение производства влечет за собой увеличение сбыта. По инициативе администрации Тюменского района состоялась встреча местных товаропроизводителей с предпринимателями, работающими в сфере торговли. Встреча была призвана устранить этот пробел и поближе познакомить представителей несетевой розницы с компаниями-производителями", - добавила она.

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