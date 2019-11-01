В Тюмени выберут "Дюймовочку"

Архивное фото. dkvodnik.ru Архивное фото. dkvodnik.ru

В Доме культуры "Водник" выберут "Дюймовочку". Финал конкурса пройдет 24 ноября, тогда и определится обладательница главного титула.

Финалисткам предстоит показать себя в нескольких конкурсах: визитка, стих о маме, танцевальный конкурс, дефиле в костюмах для бала, где будут оцениваться оригинальность и название.

Победительнице будет присужден титул "Дюймовочка". Другие участницы смогут стать лучшими в следующих номинациях: "Скромность", "Модница", "Экстравагантность", "Эксклюзив", "Шарм", "Оригинальность", "Нежность", "Очарование", "Обворожительность", "Улыбка", "Элегантность".

Как сообщили "Вслух.ру" в оргкомитете, в финал прошли восемь девочек 5-6 лет. Всего на конкурс заявлялось более 15 участниц.