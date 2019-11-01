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Представители тюменских сообществ научатся шутить

Общество, 15:24 23 ноября 2019

Архивное фото pioner72.ru

Тюменские сообщества приглашают на семинар об основах юмора, написании шуток и игре КВН. Желающих ждут 26 ноября в 18: часов 30 минут в мультицентре "Моя территория".

На встрече тюменцы узнают, какие лиги и уровни КВН существуют, и как стать участником лиги. Об этом расскажут авторы и актеры команды "Джентльмены удачи" — Федор Маслов и Денис Бакин. В завершении семинара состоится игра "Что было дальше?", где участники смогут применить полученные знания.

"Представители сообществ — разносторонние люди с чувством юмора, поэтому мы решили, что это отличный повод для того, чтобы они провели время вместе и получили необычный опыт и знания", - пояснил руководитель конкурса проектов "Моя идея" Алексей Суворов.

Отметим, с октября команда мультицентра вместе с представителями сообществ проводят различные события, чтобы тюменцы могли познакомиться с деятельностью друг друга, пишет "Мегатюмень".

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