Тюменские выпускники могут дважды сдать пробные ЕГЭ

| Фото: ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте | Фото: ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте

В 2020 году школы Тюменской области закончат около 10 тысяч выпускников. Для получения аттестата им предстоит сдать ЕГЭ по русскому языку и математике (профильной или базовой). По ним будут организованы тренировки.

Как сообщили "Вслух.ру" в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области, пробные экзамены пройдут в январе и марте. Кроме централизованных пробников учебные заведения могут проводить дополнительные, самостоятельно.

Количество предметов по выбору не ограничено, однако выпускникам не рекомендуют набирать много: оптимально - 1-2 дополнительных экзамена. Если есть сомнения, какой предмет выбрать для поступления, в заявлении лучше указать возможные варианты.

Согласно проекту расписания государственной итоговой аттестации (ГИА), в 2020 году основной этап ЕГЭ начнется 25 мая, с 19 по 29 июня - резервные дни. Русский язык запланирован на четверг, 28 мая. Математика - на понедельник, 1 июня.

Досрочный период стартует 20 марта. Дополнительный, в сентябре, - для тех, кто не сдал основные предметы. Но у них появится возможность получить аттестат и поступить в учреждения среднего профессионального образования.