  • 23 ноября 201923.11.2019суббота
  • USD63,7101
    EUR70,5207
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер западный

Тюменские выпускники могут дважды сдать пробные ЕГЭ

Общество, 18:11 23 ноября 2019

ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте | Фото: ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте

В 2020 году школы Тюменской области закончат около 10 тысяч выпускников. Для получения аттестата им предстоит сдать ЕГЭ по русскому языку и математике (профильной или базовой). По ним будут организованы тренировки.

Как сообщили "Вслух.ру" в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области, пробные экзамены пройдут в январе и марте. Кроме централизованных пробников учебные заведения могут проводить дополнительные, самостоятельно.

Количество предметов по выбору не ограничено, однако выпускникам не рекомендуют набирать много: оптимально - 1-2 дополнительных экзамена. Если есть сомнения, какой предмет выбрать для поступления, в заявлении лучше указать возможные варианты.

Согласно проекту расписания государственной итоговой аттестации (ГИА), в 2020 году основной этап ЕГЭ начнется 25 мая, с 19 по 29 июня - резервные дни. Русский язык запланирован на четверг, 28 мая. Математика - на понедельник, 1 июня.

Досрочный период стартует 20 марта. Дополнительный, в сентябре, - для тех, кто не сдал основные предметы. Но у них появится возможность получить аттестат и поступить в учреждения среднего профессионального образования.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:11 23.11.2019Тюменские выпускники могут дважды сдать пробные ЕГЭ
18:00 23.11.201924 ноября - события дня
16:58 23.11.2019В Ялуторовске пройдет творческий конкурс "Это вы можете"
16:19 23.11.2019Конкурс красоты "Мисс Оптимистка 2019" пройдет в Казанском и Ишиме