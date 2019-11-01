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В Тюмени обсудят лучшие практики наставничества на рабочих местах

Общество, 19:06 23 ноября 2019

Тюменский деловой клуб | Фото: Тюменский деловой клуб

Третий открытый Конгресс наставников России "Наставничество 2.0: Производительность и качество" пройдет в Тюмени с 25 по 26 ноября. Представители крупнейших компаний страны, юристы и политики расскажут о последних достижениях в системе обучения на рабочем месте, обсудят ее законодательное регулирование.

Ежегодный конгресс организуют Центральный институт труда (Екатеринбург) и Тюменский деловой клуб при поддержке Минэкономразвития РФ. В число спикеров по традиции вошли губернатор Тюменской области Александр Моор и депутат Государственной думы, председатель Союза наставников России Андрей Ветлужских, сообщает "Тюменская область сегодня".

По словам участников конгресса, развитие института наставничества является важнейшим фактором для повышения качества услуг и производственной мощности российских предприятий. Они высоко оценили мероприятия, который проводит Центральный институт труда в разных регионах: конференции, мастер-классы, круглые столы по производительности труда,

В рамках конгресса состоится конкурс наставничества среди предприятий России на Кубок Никиты Изотова, пройдет награждение победителей конкурса и вручение знаков "Почетный наставник".

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