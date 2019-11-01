В тюменском "Роднике" готовятся к Международному дню инвалидов

| Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник" ВКонтакте | Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник" ВКонтакте

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. В канун праздника в тюменском реабилитационном центре "Роднике" традиционно откроется "Город больших и малых детских побед".

Сейчас здесь отдыхают и поправляют здоровье 132 ребенка и почти сотня их родителей. На разных игровых площадках города участников праздника познакомят с коррекционно-развивающими технологиями, доступными каждому в домашних условиях.

Так, на площади "Отличного здоровья" медицинские работники "Родника" расскажут о здоровом образе жизни. Чтобы научиться поддерживать хорошую физическую форму гостей пригласят в скверы "Активного движения" и "Спортивных достижений". На улице "Самопознания" педагоги-психологи покажут, как развивать внимание, память, мышление. А вот в парке "Беззаботных развлечений" всех желающих научат танцевать.

Станция "Литературная" приглашает на литературную викторину. Прогулявшись по Арт-бульвару, ребята и взрослые смогут смастерить оригинальные новогодние сувениры своими руками. На проспекте "Веселых говорушек" логопеды научат эффективным техникам развития и коррекции речи. Любители театра смогут проявить актерский талант, заглянув в "Театральный переулок", сообщает департамент социального развития Тюменской области.