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Крестьянское хозяйство Натальи Ишковой получило грант на развитие фермы

Экономика, 08:34 24 ноября 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Крестьянско - фермерское хозяйство Натальи Ишковой получило грант областного конкурса "Агростартап".

Фермерам будет оказана господдержка в размере от 2,4 до 3 млн рублей в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" .

Сейчас в хозяйстве Ишковых содержится 10 быков и 120 птиц. В этом году они начали строительство фермы площадью 360 квадратных метров в поселке Винзили. Уже установлены стены и проведено электричество. К лету 2020 года здесь поселятся десяток нетелей, пишет "Мегатюмень".

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