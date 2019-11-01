Крестьянское хозяйство Натальи Ишковой получило грант на развитие фермы

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Крестьянско - фермерское хозяйство Натальи Ишковой получило грант областного конкурса "Агростартап".

Фермерам будет оказана господдержка в размере от 2,4 до 3 млн рублей в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" .

Сейчас в хозяйстве Ишковых содержится 10 быков и 120 птиц. В этом году они начали строительство фермы площадью 360 квадратных метров в поселке Винзили. Уже установлены стены и проведено электричество. К лету 2020 года здесь поселятся десяток нетелей, пишет "Мегатюмень".