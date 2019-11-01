Первый кадровый центр "Работа России" откроется в регионе

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Тюменская область – один из 16 пилотных регионов, где с 2019 года началась реализация национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, региональная составляющая нацпроекта - программа "Поддержка занятости" направлена на развитие инфраструктуры занятости, внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений.

"К 2025 году планируется поэтапное обеспечение деятельности новой модели центров занятости населения как современных "кадровых центров". Службе предстоит не просто оказывать привычные всем отдельные услуги, а решать комплекс проблем в соответствии с жизненными ситуациями конкретных людей и бизнес-ситуациями конкретных работодателей по принципу "одного окна" на основании подходов клиенториентированности и проактивности", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

Группа экспертов московского "Федерального центра компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) проводит диагностику процессов оказания услуг, осуществляет методическое и организационное сопровождение внедрения единых требований к организации деятельности органов службы занятости, включая внедрение принципов бережливого производства. Теперь команда приступает к очередной задаче - разработке нового формата обслуживания клиентов - решению жизненных и бизнес-ситуаций.