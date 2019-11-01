Большинство тюменцев предпочитают заводить кошек

Тюмень заняла 15 место среди городов России, где кошек любят больше, чем собак. Опрос был проведен в 2019 году.

Самыми популярными в областной столице кошачьими породами признаны шотландские, британские, мейн-куны, донские сфинксы и бенгальские кошки, сообщает "Тюменская область сегодня".

В преддверии Всемирного дня домашних животных, который отмечается 30 ноября, журналисты выяснили, какие еще питомцы живут у тюменцев. К числу распространенных смело можно отнести попугаев, рыбок, хомячков и черепах. Есть и эксклюзивные варианты. На ул. Декабристов в разводят пермских голубей, а в Падерино торгуют лесными птицами. Чечеток, щеглов, снегирей, чижей, зеленушек и других птах продают всем желающим. А улиток ахатин многие тюменцы раздают бесплатно.

"Современные технологии сокращают расстояния. И мы часто видим, как в сибирские условия попадают совершенно экзотические условия, - отметила ветеринарный врач одной из клиник областной столицы Екатерина Сырчина. – Главное: чтобы хозяева чувствовали ответственность за своих питомцев и брали их не только для того, чтобы реализовать свои какие-то амбиции".

В Метелево живут заводчики павлинов, а некоторые жители Широтной держат дома фазанов и бородатых ящериц. На Домостроителей круглогодично можно полюбоваться тропическими бабочками, на Беляева продают гигантских ручных пауков.