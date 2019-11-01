Тюменским выпускникам рассказали, как подготовиться к итоговому сочинению

| Фото: пресс-службы Минобрнауки России | Фото: пресс-службы Минобрнауки России

Тюменским выпускникам рассказали, как подготовиться к итоговому сочинению. Психолог одного из тюменских образовательных центров Алина Немытова пояснила, что некоторым ребятам бывает сложно проявить свою индивидуальность.

"Учеников в итоговом сочинении часто пугает отсутствие четких правил и рамок. Задания ЕГЭ ставят их в строгие рамки, поэтому не всегда на экзамене (а итоговое сочинение дети воспринимают именно как экзамен) некоторым бывает сложно проявить творчество и индивидуальность", - пояснила она.

Между тем, эксперты говорят о том, что вопреки всей свободе процесса в итоговом сочинении есть несколько нюансов, несоблюдение которых может привести к незачету.

"В итоговом сочинении выпускники должны продемонстрировать способность аргументировать. Умение использовать аргументы – дело опыта, но где его взять, если современные дети так мало читают, - сетует преподаватель русского языка и литературы Наталья Лежаева. – В короткие сроки уровень начитанности не изменить. Хотя в школах, конечно, идут уроки, где мы разбираем произведения и сюжетные линии. Своим ученикам я советую составить таблицу с тремя основными столбцами. В первом мы указываем направление, во втором – название произведений, в третьем – описываем сюжет".

Короткие произведения ученик еще успеет прочитать. Но экспресс-чтение всей упущенной программы сейчас уже будет бесполезным.

"Я бы рекомендовала выпускникам подготовить короткий разбор произведений по каждой теме и аргументы. Это станет уверенным шагом на пути к зачету", - добавила педагог.

Психологи же рекомендуют родителям поддержать своих детей эмоционально.

"Не настраивайте своих детей так, что зачет или нужное число баллов на экзамене – это та планка, которую нужно взять во что бы то ни стало, - советует Алина Немытова. – Дети из-за этого будут больше нервничать, что помешает достичь успеха даже при хорошем уровне подготовки. Станьте для них советчиками и друзьями, покажите, что вы верите в них и у них все сложится хорошо".

В 2019 году тюменские школьники смогут выбрать одно из пяти направлений: "Война и мир" - к 150-летию великой книги", "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она", сообщает "Тюменская область сегодня".