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Правовой марафон прошел в Тюменском районе

Общество, 19:09 24 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представителям старшего поколения Тюменского района напомнили об их правах и возможностях в рамках просветительского проекта "Правовой марафон для пенсионеров". В нем принял участие уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев.

С жителями четырех сел Тюменского района в клубе села Борки встретились представители Фонда социального страхования, департамента социального развития, областного пенсионного фонда, ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ТФОМС Тюменской области, администрации, прокуратуры Тюменского района и главы муниципалитетов.

После обсуждения общих вопросов, участники встречи смогли получить консультацию у специалистов по своим личным вопросам.

На всех территориях жителей волнует практически одинаковые вопросы, отметил, подводя итоги встречи, Сергей Миневцев, – медицина, дороги, благоустройство, ветхое жилье, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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