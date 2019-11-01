Правовой марафон прошел в Тюменском районе
Представителям старшего поколения Тюменского района напомнили об их правах и возможностях в рамках просветительского проекта "Правовой марафон для пенсионеров". В нем принял участие уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев.
С жителями четырех сел Тюменского района в клубе села Борки встретились представители Фонда социального страхования, департамента социального развития, областного пенсионного фонда, ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ТФОМС Тюменской области, администрации, прокуратуры Тюменского района и главы муниципалитетов.
После обсуждения общих вопросов, участники встречи смогли получить консультацию у специалистов по своим личным вопросам.
На всех территориях жителей волнует практически одинаковые вопросы, отметил, подводя итоги встречи, Сергей Миневцев, – медицина, дороги, благоустройство, ветхое жилье, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.